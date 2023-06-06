Ordu’da heyelan nedeniyle yol kapandı

Ordu'nun İkizce ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda yol kapandı. Yol, ekiplerin çalışması sonucu kısmi olarak ulaşıma açıldı.

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Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışlar Ordu'nun ilçelerinde etkili oldu. İkizce ilçesi Şenbolluk Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir yolda heyelan, derelerde ise su taşkınları yaşandı.

Sağanak yağışın etkili olduğu bir diğer ilçe olan Ünye'nin farklı noktalarında belediye ekipleri tedbir alarak çalışma başlattı. Rögarların taşması ile ani su baskınları yaşanan bazı yerlere ekipler vidanjör yardımıyla müdahale etti.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Meydana gelebilecek sel ve su taşkınlarına karşı Ordu Valisi Tuncay Sonel vatandaşları uyararak, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde şiddetli yağış beklendiğinden, sel ve heyelan riskine karşı tedbir nedeniyle taşımalı eğitim içerisindeki öğrencilerimiz için 6 Haziran 2023 Salı günü eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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