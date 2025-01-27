Ömer Çelik'ten Yangın Faciası İçin Net Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilişkin konuşan Çelik, "Bundan sonra beklenen terör örgütünün tasfiye edilmesi çağrısıdır. İmralı ziyaret süreci tamamlandı. Bir pazarlık süreci yok, PKK silah bırakmalı" dedi.

'ÖRTÜLÜ KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin konuşan Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bütün bu yangının çıkış sebebi, faciada sorumluluğu olanların tespit edilmesi bizim asli önceliğimiz. Tabii pek çok tartışma yapılıyor, biz de hepsini izliyoruz ama esas olan şu anda 6 cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen adli soruşturmalar... Hiçbir şekilde hiçbir tarafının biz bu meselenin örtülü kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Her ne olursa olsun tüm boyutlarıyla açığa çıkması için yüksek bir irade kullanacağız. Cumhurbaşkanımız da MKYK'nın başlangıç kısmında yaptığı konuşmada bunu net bir şekilde belirtti. Burada gerçekten hakkaniyetli, gerçeğin tam olarak ortaya çıkmasına odaklanmış ve şeffaf bir şekilde bütün sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bir sürecin yürümesine katkı sağlayacağız."

'KORSAN RAPOR' TARTIŞMASI

Yangın faciasına ilişkin hazırlanan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı ön rapora ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "korsan" ifadelerini kullanmıştı. Çelik, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Sayın Bakan bununla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Bu yargıya sunulmamış bir rapor, o nedenle 'korsan rapor' diye ifade ediliyor. Herhangi bir şekilde görevlendirilmiş bilirkişi heyetinin açıkladığı bir rapor değil. Bilirkişi heyeti çeşitli uzmanlardan oluşuyor ve bu konuyu bütün boyutlarıyla değerlendirecek ve açığa çıkaracak bir uzman heyeti. Bu açıdan bakıldığında bu çok büyük bir acı, büyük bir facia. Onun için herhangi bir şekilde böyle bir suçlama motivasyonundan önce doğru gerçek olan neyse o ortaya çıksın. Onun neticesinde ne olursa olsun, nereye uzanırsa uzansın sorumlular mutlaka cezalarını alacak."

DEM PARTİ GÖRÜŞMELERİ

DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin soruya yanıt veren Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ile ilgili şu ifadeleri konuştu:

"Ziyaret trafiği tamamlandı. Bundan sonrasında beklenen terör örgütünün tasfiye edilmesi ile ilgili çağrıdır. Biz de ziyaret trafiğinde görüşlerimizi ifade ettik, heyet de bütün açıklığıyla sürece nasıl baktıklarını ifade ettiler. Biz de geçmiş dönemdeki yapılanlarla ilgili tutumumuzu ortaya koyduk. Burada gelinen noktada terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ile ilgili çağrının gerçekleşmesi gerekiyor. Daha önce de ifade ettim; bu meseleye bizim bakışımız pazarlık süreci değil, al ver süreci değil, devletin temel niteliklerinden taviz verilecek bir süreç değil. Yani zaman zaman bazı siyasiler böyle açıklamalar yapıyorlar, bunlar yanlış yaklaşımlar. Açık bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli de 'terörsüz Türkiye' hedefi dediler. Herhangi bir şekilde devletin niteliklerinden taviz veren bunu tartışmaya açan bir şey söz konusu bile olamaz. Bizim şehit ailelerine olan hürmetimizle kimse yarışamaz. AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak bizim için son derece azizdirler, son derece kıymetlidirler biz onları incitecek onları üzecek bir adamın içerisinde de olmayız."

Kaynak: Haber Merkezi