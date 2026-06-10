Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Tepki: Soykırım Deyince Akla Gelen Şebeke Netanyahu Şebekesidir

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İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Siyasetimizi olgunlaştırmaya dönük çalışmalarımız kapsamında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanımız kapsamlı bir sunum yapacak ve bu MYK'mızda ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek. Seçim sonuçları ve seçimlerin her aşaması bizim için çok önemlidir. O sebeple AK Parti, sandığın gücüne, sandığın esas olduğuna ve sandığın namusuna inanan bir parti olarak küçük büyük demeden bütün seçimleri en kapsamlı şekilde değerlendirir. Bu açıdan baktığımızda da bu değerlendirmeyi güçlü bir şekilde yapmaya devam ettiğimizi bildirmek isterim.

Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın açış konuşması her MYK'dan sonra çalışmalarımız için ana yol göstericidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, Terörsüz Türkiye konusu başta olmak üzere uluslararası birçok konuda değerlendirmelerde bulundular. Bugün kapsamlı bir grup konuşmasıyla zaten iç ve dış bütün siyasi konuları ele almış oldular.

AK PARTİ'DEN MİLLİ TAKIM İÇİN MARŞ

Bir açıklamamız vardı biliyorsunuz. Milli takımımız için bir şarkı hazırlayacağımızı söylemiştik. Bu şarkının adı "Siz Hepiniz Biz Türkiye'yiz" şarkısı. Şimdi milli takımımız için hazırlanan bu şarkı, ben bunu söyledikten birkaç dakika sonra yayınlanacak. Hep beraber onu bütün Türkiye dinleyecek. O çerçevede de milli takımımıza "Siz Hepiniz Biz Türkiye'yiz" şarkısıyla biz de buradan bir kere daha selamlarımızı göndermiş olacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız çok kapsamlı bir açıklama yaptı. İç ve dış politika konularında değerlendirmelerde bulundu. O bağlamda bugün bu açıklamalardan sonra sizden direkt sorularınız varsa sorularınızı alacağım.

'CUMHURBAŞKANINI ANBEAN İZLİYORLAR'

Şimdi tabii Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin Başbakanı Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı adet hâline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını anbean izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap, bizce ise hezeyan olan birtakım açıklamalarda bulunuyorlar.

'HER TÜRLÜ AHLAKİ DEĞERDEN YOKSUNLAR'

Birincisi, Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. Diyor ki, "İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur." Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yaptığı açıklamada kullandığı ifade budur. Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna inanacak hiç kimse yoktur. Hatta eğer Siyonizm hastalığına kapılmamışsa, yeryüzünde o ordunun Gazze'de yaptığı soykırım karşısında o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak bir tane Yahudi de yoktur. Gerçekleştirilen katliam, Gazze'de gerçekleştirilen soykırım, İran'a yapılan saldırı ve Lübnan'da gerçekleştirilen katliamlar, dünyanın en ahlaksız, en vicdansız ve en büyük suçunu teşkil eden eylemlerdir. Dolayısıyla zaten ilk cümlede İsrail ordusunu, bu katliamları ve soykırımı gerçekleştiren silahlı gücü, "dünyanın en ahlaklı ordusu" şeklinde nitelemesiyle açıklamasının değersizliği, niteliksizliği ve her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülmektedir.

'KÜRT KARDEŞLERİMİZ KATLİAMCI ŞEBEKEYLE YAN YANA GELMEDİ'

İkincisi, Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Bu tabii onun sık sık kullandığı bir kara propaganda yöntemidir. Bunun tabii bir acısı var. O da şu. İran'a saldırdıklarında, İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi kendileri için bir lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor. Bunu bazı Araplarla ilgili yapıyor. Dürzi kardeşlerimizle ilgili yapıyor. Nusayri kardeşlerimizle, Alevi kardeşlerimizle ilgili yapıyor. Bazı Şii kardeşlerimizle ilgili olarak da bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.

Diğer bir konu, İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklamayla ilgili olarak onların bazı bakanlarının söyledikleridir. Şunu bir kere ifade etmek gerekir ki, İçişleri Bakanımızın açıklamasını yayılmacılık, işgalcilik ve fetihçilik gibi kavramlarla kodlamaya çalışıyorlar. Bununla hiçbir ilgisi yok. İçişleri Bakanımız her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Her Müslümanın kalbinde Kudüs sevgisi eşsiz ve biricik bir yer tutar. İçişleri Bakanımız bunu sembolik olarak ifade etmiş ve her Müslümanın kalbinde olan Kudüs sevgisinin kendi kalbindeki karşılığını da bu sembolik ifadelerle ortaya koymuştur.

'ÜLKELERİN TOPRAĞINA GÖZ DİKMEK NETANYAHU'YLA ÖZDEŞLEŞMİŞTİR'

Bunun ötesinde işgalcilikten, fetihçilikten ya da yayılmacılıktan bahsedeceksek, bu Netanyahu hükümetinin sürekli olarak Arz-ı Mevud hezeyanlarıyla gündeme gelen bir konusudur. Bakın, daha bu işler ilk başladığında Davud Koridoru'nu kurmaktan bahsettiler. Arz-ı Mevud'dan bahsettiler. Tevrat'ın bütün değerlerini de kendi siyasi soykırımcılıkları için istismar ederek bir sürü dini kavramı bunun için kullanmaya çalıştılar. Dolayısıyla işgalcilik, fetihçilik ve başka ülkelerin toprağına göz dikmek Netanyahu hükümetiyle özdeşleşmiştir.

'FİLİSTİN TOPRAKLARI GASPEDİLİYOR'

Şimdi Gazze'yi işgal ediyor. İkinci aşamaya geçilemiyor. Batı Şeria'da aynısını yapmaya çalışıyor. Siyasi hırsızlık diyebileceğimiz yeni yerleşim yerleri ilan ederek Filistinlilerin topraklarını gasp ediyor. Litani Nehri'ne kadar Lübnan'ı işgal etti. Oradaki Lübnan vatandaşlarını o bölgeden uzaklaştırdı. Sonra da bize işgalcilik ve yayılmacılık suçlaması yapıyor. İşgalci ve yayılmacı olan Netanyahu hükümetidir. İçişleri Bakanımızın o sözlerinden bu anlamları çıkarmak son derece akıl dışıdır. Belli bir sembolizm içinde her Müslümanın kalbinde olan Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Ki burada da görüşümüz açıktır. Hükümetimizin görüşü açıktır. Biz, 1967 Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde, 1967 sınırları esas alınarak birleşik ve entegre, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz. Ve bu görüşümüz Birleşmiş Milletler parametreleriyle uyumludur. Uluslararası hukukla uyumludur.

'MUHALEFET ODAKLARI BUNUNLA YÜZLEŞSİNLER'

Tabii burada acı olan, Netanyahu hükümetinin bu soykırımcı bakanlarının kullandığı dille bazı içerideki muhalefet odaklarının aynı frekanstan bu konuyu ele almasıdır. Bu son derece üzücüdür. Lütfen o muhalefet odakları İsrail'deki o soykırımcı bakanların açıklamalarına baksınlar ve ondan sonra kendi yaptıkları açıklamaları yan yana koysunlar. Bu paralellik nasıl ortaya çıkmıştır? Bunun siyasi sonuçları nedir? Bunun ahlaki sonuçları nedir? Bununla yüzleşsinler.

'SALDIRAYA UĞRAYANLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM'

Birincisi, şundan dolayı çok üzgünüm. Özellikle bu saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her zaman hepsinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Herhangi bir yerde, bir mitingde, o kanalın yayın politikasını ya da yayın organının yayın politikasını beğenmeyen birinin bu saldırıyı yapması kabul edilemez. Dünyanın her tarafında, İsrail'in bu katliamcı siyasetine dair gerçekleri dünyaya ulaştırmak isteyenlere dönük de saldırılar oluyor. Ama sizin Türkiye'nin içiyle ilgili sorduğunuz soruya gelince, bunu biz kendi aramızda değerlendiriyoruz. Artık burada bardak taşmıştır. Birisi protesto edebilir, eleştiride bulunabilir. Ama dediğiniz gibi yayını engelleme veya o yayını yapan kişiye fiziki saldırıda bulunma kabul edilemez. Yakın zamanda biliyorsunuz, bunu bir CHP milletvekili gerçekleştirdi. Muhakkak surette bunun bir müeyyidesinin olması lazım. Tabii şunun da düşünülmesi lazım. Bunu çok genelde konuşmayalım. Çok genel ifade etmeyelim. Evet, basın mensuplarına çalıştıkları televizyon ve yayın organının yayın faaliyeti bakımından laf atanlar oluyor, eleştirenler oluyor. Ama fiziki saldırılar yalnızca CHP'nin mitinglerinde ve toplantılarında meydana geliyor.

'KAPSAMLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Orada bir CHP milletvekilinin bu saldırısı da söz konusu oldu. Bunu kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz ve ele alacağız. Tabii bu öncelikle ahlaki bir sorundur. Özgür Özel ekibine ait o milletvekilinin saldırısından sonra parti hukuku gereği gerekenin yapılması icap ederdi. Yapılmaması, bu şiddetin aslında teşvik edildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla buna karşı daha güçlü bir duruş sergileyeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. O bahsettiğiniz çalışmayı da yapıp değerlendirmeyi gerçekleştireceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi