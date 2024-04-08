Ömer Çelik'ten "İsrail ile ticaret" eleştirilerine yanıt: Cumhurbaşkanımız Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir

İsrail'in Filistin'e yönelik katliamları sürerken, Türkiye'nin İsrail ile olan ticari ilişkilerini sürdürmesi tepkiyle karşılanıyor.

Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'ne çıkan "Filistin İçin Bin Genç" grubu, "İsrail ile Ticarete dur de" şiarıyla eylem yaptığı için işkenceye varan yöntemlerle gözaltına alındı.

İsrail'i protesto eden gençlerin sert bir şekilde gözaltına alınması eleştiriyle karşılanmıştı.

Gençler, gazeteci Metin Cihan'ın ortaya çıkardığı bilgiler ışığında görüldüğü üzere, İsrail ile ilişkilerin sürmesine öfkeli.

Cihan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönettiği Varlık Fonu dahil AKP ve MHP'li birçok kişinin şirketinin İsrail ile olan ticari ilişkilerini ortaya çıkarmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin İçin Bin Genç" grubunun eyleminin ardından Erdoğan'ın Filistin davasını nasıl savunduğunu vurgulayan bir dizi paylaşım yaptı.

X hesabından paylaşım yapan Çelik, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin ve Kudüs meselesindeki net duruşu, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin hassasiyeti tartışma götürmez bir gerçektir. Cumhurbaşkanımızın 7 Ekim’den bugüne Gazze’ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasi ve her alandaki üstün gayreti tüm dünyanın malumudur. Cumhurbaşkanımız toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere terörist diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegâne liderdir. Cumhurbaşkanımız bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür.

'CUMHURBAŞKANIMIZ GAZZELİ MAZLUMLARIN EN GÜÇLÜ SAVUNUCUSU VE DESTEKÇİSİDİR'

Cumhurbaşkanımız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir. Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda bile ABD’de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap vermiştir. Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir."

Kaynak: Gerçek Gündem