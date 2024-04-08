Süleymancılar ile fotoğrafı ortaya çıkan başsavcı hakkında soruşturma

Mersin'de Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler'in gerici 'Süleymancılar' cemaatinin lideri Alihan Kuriş'le fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından yeni gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, fotoğrafta Başsavcı Eskiler'in 'Süleymancılar' olarak bilinen dini yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve diğer cemaat mensuplarıyla birlikte yürüdüğü görülüyor.

Fotoğrafta, Eskiler'in Kuriş'in arkasında el pençe divan durması dikkat çekiyor.

Fotoğraf üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Başsavcı Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Süleymancılar'ın Alanya'da bulunan Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan ve yaşları 10-14 arasında değişen 10 erkek öğrenciye, eğitmen tarafından cinsel istismarda bulunulmuştu.