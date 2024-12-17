Ömer Çelik’ten Flaş 'HTŞ' Açıklaması: 'Fiilen Terörist Değil, Liste Değişecek'

Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) 8 Aralık'ta ülkenin başkenti Şam'da kontrolü ele alarak Esad rejimine son verdi. Suriye'de yeni siyasi otorite, 61 yıllık Baas rejimini deviren HTŞ, 1 Mart'a kadar görev yapacak geçici bir hükümet kurdu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı Habertürk yayınında Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, HTŞ’nin terörist olarak nitelendirilmesine dair soruya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Golani ile görüşmesini hatırlattı ve "Fiilen bir şey kalmamıştır. Liste değişecektir. Yani fiilen resmi yetkiliniz görüştükten sonra bu fiilen ortadan kalkmıştır." yanıtını verdi.

TÜRKİYE HTŞ'Yİ DESTEKLEDİ Mİ?

Ayrıca Çelik, Türkiye'nin HTŞ'yi desteklediğine yönelik iddialara cevap verdi. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye HTŞ’yi destekledi ve HTŞ’ye Türkiye bu saldırıları yap dedi şeklinde iddialar var. Desteklesek, destekledik deriz. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bizim tam tersine telkinlerimiz daha fazla kan dökülmesin, çeşitli yerlerdeki güçlerle rejim arasında siyasi çerçevenin çıktığı bir tablo oluşsun diyeydi. O sırada da herkes biliyor işte, Esad buna yanaşmadı.”

Kaynak: Habertürk