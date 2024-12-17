Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Önemli Mesajlar: 'İsrail’in Eylemleri Gayrimeşrudur'

Ünsal Ergel/ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’de Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye’de yeni bir dönemle karşı karşıya olduklarını ifade eden Yılmaz, “Uzun zamandır devam eden, antidemokratik yönetim, diktatörlük devrilmiş, Suriye halkı yeni bir ortam oluşturmuştur. Suriye’nin daha kalıcı bir siyasi yapıyla yola devam etmesini istiyoruz” diyerek şöyle konuştu:

“Suriye’de halkın tamamını, hangi din, inanç, etnik kimlikten olursa olsun kapsayan bir siyasi yapılanmayı savunuyoruz ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden, egemenliğinden yanayız. Suriye halkının yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Gelin hep birlikte Suriye'nin inşa sürecine katkıda bulunalım.

Suriye huzur ve refah içinde gelecek oluşturmalı. Başkalarına istikrarsızlık aktarmayan, tam tersine kendi içinde huzuru ve istikrarı yakalamış ve tüm bölgenin huzur ve istikrarına katkıda bulunan bir Suriye görmek istiyoruz.”

'ŞİMDİ YENİDEN İNŞA ZAMANI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye’deki sürecin belirsizlikler ve riskler içerdiğine de dikkat çekerken, şu tespitlerde bulundu:

“Suriye halkının tamamının yanındayız, olmaya devam edeceğiz. Uygun şartlar oluştuğunda Suriye çok hızlı toparlanacaktır. Yeter ki birlikte destek olalım. Geride kalan 14 yılda alt yapıları, tüm kurumları ve ekonomisi tahrip edildi. Şimdi yeniden inşa zamanı. Ekonomisini, kurumlarını ve alt yapısını hep birlikte inşa etmek zorundayız. Bu konuda tüm ülkelere görev düşmektedir. Gelin hep birlikte Suriye’nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunalım. BM’den AB’ye ve komşu ülkelere kadar el birliği ile yapmamız lazım. Bunu Suriye halkıyla birlikte yapabiliriz.”

'GERİ DÖNÜŞ İÇİN GÜVEN ÖNEMLİ'

Suriye’de güven ve istikrar ortamı oluştukça, alt yapı ve ekonominin belli noktaya geldikçe Türkiye’deki Suriyelilerin de ülkelerine “onurlu, huzurlu ve güven içinde” döneceklerinin belirten Yılmaz, “Yeter ki Suriye’de uygun elverişli ortamı birlikte oluşturalım. Geri dönüşler için güven ortamı önemli” dedi.

'İSRAİL'İN EYLEMLERİ TEHLİKELİ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye’nin istikrarı için dışarıdan müdahale olmaması gerektiğine vurgularken, İsrail’in Golan Tepelerine yönelik işgaline ilişki de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Suriye’ye dışarıdan hiçbir gücün müdahale etmesini istemiyoruz. İsrail’in işgal ettiği alanları genişletici eylemlerini tehlikeli buluyoruz. Suriye’deki istikrarı bozan eylemler olarak görüyoruz. İsrail başta olmak üzere hiçbir ülke bu halka bunu yapma hakkına sahip değil. Bu eylemler gayri meşrudur. Hiçbir yabancı güç Suriye’nin istikrarını bozucu tutum içine girmemeli.

'TERÖRÜN GÖLGESİNDE SİYASET OLMAZ'

Bizim meselemiz terörsüz Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılını huzurun yüzyılı yapmaya kararlıyız. Terörün gölgesinde siyaset olmaz. Hiçbir siyasi partinin de terör örgütlerinin gölgesi altında siyaset yapmaması gerekir. Bir insanımızın bile bu emperyalist oyunlara yem olmaması için elimizden gelen gayreti göstermek en temel sorumluluğumuzdur.”

Kaynak: Haber Merkezi