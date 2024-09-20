Okulda Skandal Görüntüler! Kapı Kırdırtan İmam Hatip Müdürü Hakkında Karar
Bursa'da Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda kadın müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kırdırtan okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık açığa alındı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, kadın müdür yardımcısının odasına saldırdı. Müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kırdırtan Kırbıyık, odadaki eşyaları boşalttırdı.
Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlattı. Kadın müdür yardımcısının odasına saldıran okul müdürü açığa alındı.
Kırbıyık daha önce de "Okulda başı açık kız öğrenci olamaz. Herkesin başını kapatması gerek" ifadeleriyle tepki çekmişti.
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