Okulda Skandal Görüntüler! Kapı Kırdırtan İmam Hatip Müdürü Hakkında Karar

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, kadın müdür yardımcısının odasına saldırdı. Müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kırdırtan Kırbıyık, odadaki eşyaları boşalttırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlattı. Kadın müdür yardımcısının odasına saldıran okul müdürü açığa alındı.

Kırbıyık daha önce de "Okulda başı açık kız öğrenci olamaz. Herkesin başını kapatması gerek" ifadeleriyle tepki çekmişti.