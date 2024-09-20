Okulda Skandal Görüntüler! Kapı Kırdırtan İmam Hatip Müdürü Hakkında Karar

Bursa'da Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda kadın müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kırdırtan okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık açığa alındı.

Son Güncelleme:
Okulda Skandal Görüntüler! Kapı Kırdırtan İmam Hatip Müdürü Hakkında Karar

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, kadın müdür yardımcısının odasına saldırdı. Müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kırdırtan Kırbıyık, odadaki eşyaları boşalttırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlattı. Kadın müdür yardımcısının odasına saldıran okul müdürü açığa alındı.

Kırbıyık daha önce de "Okulda başı açık kız öğrenci olamaz. Herkesin başını kapatması gerek" ifadeleriyle tepki çekmişti.

'Başı Açık Öğrenci İstemiyorum' Demişti... O İmam Hatip Müdüründen Bir Skandal Daha!'Başı Açık Öğrenci İstemiyorum' Demişti... O İmam Hatip Müdüründen Bir Skandal Daha!Güncel

Etiketler
İmam hatip
Son Güncelleme:
Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı
Bir İlde Daha Ekmeğe Zam! Yarından İtibaren Geçerli Olacak Bir İlde Daha Ekmeğe Zam!
Kaymakamlıktan Atılan Beyoğlu Belediyesi, Çadır Kurdu! Vatandaşlar Ellerinde Evraklarla Kaldı Siyasetin Utanç Manzarası!
Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu