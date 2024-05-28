Okulda korku dolu anlar: Sınıfı basan veli öğretmene saldırdı!

Kocaeli'de bir okulda korku dolu anlar yaşandı. Kavga sırasında çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için okula gelen veli, sınıfı basıp öğretmene saldırdı.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda bir veli öğrenciler arasında çıkan kavga sonrasında çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için okula geldi.

Ders işlendiği sırada sınıfa girmeye çalışan veli, hem öğrencilere hem de öğretmene korku dolu anlar yaşattı. Sınıfa girdikten sonra öğretmenin üzerine yürüyeyen veli, hakaretler savurdu.

Olaya müdahale eden okul yönetimi ve diğer öğretmenler saldırgan veliyi olay yerinden uzaklaştırdı.

AYNI OKULDA YİNE ÖĞRETMENE SALDIRMIŞLARDI

Öte yandan, aynı okulda geçtiğimiz sene de benzer bir olay yaşanmıştı. Öğretmen, öğrencinin öğle arasında okula 15 dakika geç geldiğini annesine söylemiş, bu sebeple ikili arasında tartışma çıkmış, ardından okula gelen öğrencinin babası ve abisi 2 öğretmene saldırmıştı.

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