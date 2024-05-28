Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesen sanık için istenen ceza belli oldu

Karamürsel'de 22 Nisan 2023'de meydana gelen olayda iddiaya göre Emre T. (30), ağabeyi Murat Can T.'yi (32) uykusunda bıçaklayarak kaçtı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T., şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Murat Can T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre T'nin ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Emre T'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Emre T., avukatı ve babası N.T. katıldı. Gelen raporda, sanık Emre T'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Rapora ilişkin söz hakkı verilen sanık, "Bir diyeceğim yok" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

Öte yandan, sanık ilk duruşmadaki savunmasında, ağabeyinin çocukken kendisine cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu iddia ederek, "Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Cinsel olay bir kez oldu ancak ağabeyimin beni dövdüğü ve tehdit ettiği zamanlar da vardır. Sebepsiz yere kimse abisini öldürmez. Olaydan bir gün önce babama maruz kaldığım olayı anlattım. O gece ailecek kaldığımız eve gitmedim. Olayları babama anlattığım sırada gömleğimi yırtmıştım, sabah üstümü değiştirmek için eve gittiğimde ağabeyim bana, 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Sonrası aklıma parça parça geliyor ancak hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.