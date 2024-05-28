Deniz Akkaya'nın kızı devlet korumasına alındı: Burnu sürtsün diye ben gönderdim'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızının kendisini darp ettiğini öne süren eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, paylaşımıyla gündem olmuştu.

Yayınladığı videoda kızının kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve balkona kilitlediğini öne süren Akkaya, “1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimiyle hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü” ifadelerini kullanmıştı.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Akkaya’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Sosyal Hizmetler devreye girdi. 16 yaşında olarak bilinen A.Ö., 15 yaşında çıktı. A.Ö.’nün babası yurt dışında olduğu için, Deniz Akkaya da bakmak istemedi ve 15 yaşındaki A.Ö. devlet korumasına alındı.

'BURNU SÜRTSÜN DİYE BEN GÖNDERDİM'

Kızının Sosyal Hizmetler tarafından teslim alınmasının ardından bir açıklama yapan Deniz Akkaya, kızını kendi rızasıyla ‘burnu sürtsün diye’ gönderdiğini açıkladı.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ: 'HANGİ CÜRETLE KAPIMA GELİYORSUNUZ?'

Akkaya, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda yayınladığı video ile ikamet ettiği konuta gelen gazetecilere tepki gösterdi. Akkaya paylaşımında, “Hangi cüretle benim siteme giriyorsunuz kapımı öğreniyorsunuz ve kapıma kamerayla geliyorsunuz?” sorusunu sordu.

Akkaya ayrıca, gazetecileri Ayhan Bora Kaplan ve kara para aklama olaylarını takip etmemekle suçladığı paylaşımında şunları söyledi:

“Hayatınızda dişe dokunur hiçbir haberi böyle takip etmiyorsunuz /siz ana haber bülteni misiniz magazinci mi?

Ayhan Bora Kaplan olayını kara para aklama olayları hiç böyle tek takip etmediniz ?

Yoksa haber merkezi başkanınız karısına kara para aklayan güzellik merkezlerinin birinden jip aldığı için olabilir mi?”