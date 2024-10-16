Oğuzhan Uğur'un Tepkisi Olay Oldu! Erkekleri Koruma Derneği Başkanı'ndan Skandal Sözler

Oğuzhan Uğur'un, Mevzular Açık Mikrofon'un 6284 Özel Yayını'nda tepki çeken anlar yaşandı. Programa katılanlar arasında Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler söz alıp kendisinin de konuklar gibi Oğuzhan Uğur'un yanında "mağdur" olarak oturması gerektiğini söyledi.

6284 sayılı Kanun'a karşı olan ve erkeklerin hakkını savunan tek sivil toplum kuruluşunun kendileri olduğunu ifade eden İnceler, 2 hafta önce bakanlığın önünde eylem yaptıklarını belirtti.

İnceler'in "mağduruz" açıklamasına Oğuzhan Uğur'un verdiği olay yanıt dikkat çekti. Uğur "Erkeklerin mağdurluk seviyesi yüzde kaçtır bilemem ama kadınların ve çocukların öldürülme seviyesi maalesef onun çok üzerinde şu anda." dedi. Oğuzhan Uğur'un programa damga vuran ders niteliğinde sözleri sosyal medyada gündem oldu.