Ölümden Kıl Payı Kurtuluş! İstanbul'un Göbeğinde Korku Dolu Anlar
İstanbul Güngören'de meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Park yerinden çıkmaya çalışan bir cip sürücüsü gaza basınca önce arkasındaki otomobile çarptı sonra bir iş yerinin merdiven boşluğuna uçtu. O sırada kaldırımda yürüyen çocuklar ise ölümden kıl payı kurtuldu.
Korkutan kaza İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan cipin sürücüsü Z.K., aracını park yerinden çıkaracağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce arkasındaki otomobile çarpan cip, ardından ise 5 katlı binanın bodrum katında bulunan bir dükkanın merdivenine düştü.
EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDULAR
Kaza anında kaldırımda yürüyen çocuklar, cipin üzerlerine geldiğini fark ederek son anda kendilerini kurtardılar.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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