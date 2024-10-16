Ölümden Kıl Payı Kurtuluş! İstanbul'un Göbeğinde Korku Dolu Anlar

İstanbul Güngören'de meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Park yerinden çıkmaya çalışan bir cip sürücüsü gaza basınca önce arkasındaki otomobile çarptı sonra bir iş yerinin merdiven boşluğuna uçtu. O sırada kaldırımda yürüyen çocuklar ise ölümden kıl payı kurtuldu.

Son Güncelleme:

Korkutan kaza İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan cipin sürücüsü Z.K., aracını park yerinden çıkaracağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce arkasındaki otomobile çarpan cip, ardından ise 5 katlı binanın bodrum katında bulunan bir dükkanın merdivenine düştü.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDULAR

Kaza anında kaldırımda yürüyen çocuklar, cipin üzerlerine geldiğini fark ederek son anda kendilerini kurtardılar.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Konyalı Muhtar İstismar etti, Annesi Kaydetti... Türkiye'yi Dehşete Düşüren Swinger Partisinde Karar Çıktı Türkiye'yi Dehşete Düşüren Swinger Partisinde Karar
Uzmanlar Açıkladı: Her Gün Yapılan Bu 8 Alışkanlık Düşük Zekalılığın Göstergesi Uzmanlar Açıkladı: Her Gün Yapılan Bu 8 Alışkanlık Düşük Zekalılığın Göstergesi
Kanal D'de Bir İlk! Camdaki Kız'ın Yerine Gelen Dizi Duyuruldu Kanal D'de Bir İlk! Camdaki Kız'ın Yerine Gelen Dizi Duyuruldu
ABD'nin Timur Cihantimur Kararına Aci Ailesinden İlk Yorum: 'Havalimanında Bekliyor Olacağım' ABD'nin Timur Cihantimur Kararına Aci Ailesinden İlk Yorum