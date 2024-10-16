Ölümden Kıl Payı Kurtuluş! İstanbul'un Göbeğinde Korku Dolu Anlar

Korkutan kaza İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan cipin sürücüsü Z.K., aracını park yerinden çıkaracağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce arkasındaki otomobile çarpan cip, ardından ise 5 katlı binanın bodrum katında bulunan bir dükkanın merdivenine düştü.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDULAR

Kaza anında kaldırımda yürüyen çocuklar, cipin üzerlerine geldiğini fark ederek son anda kendilerini kurtardılar.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA