Oğuzhan Uğur: 'Sayın Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Ahbap ve BaBaLa TV'yi hedef alarak yeni bir polemiğin başlamasına neden oldu. Bahçeli'ye Haluk Levent'in ardından Oğuzhan Uğur'dan da yanıt geldi.

Oğuzhan Uğur: 'Sayın Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Kahramanmaraş depremleri ile ilgili konuştu. Bahçeli, AHBAP derneği ve BaBaLa TV’yi sert sözlerle eleştirdi. “Devletin yapamadığı ne vardır da 'ahbap'çılar, 'babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır” diyen Bahçeli, yeni bir polemik başlamasına neden oldu.

İsim vermeden Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u eleştiren Bahçeli, "Devletin yapamadığı ne vardır da 'ahbap'çılar, 'babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır" diye konuştu.

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OĞUZHAN UĞUR'DAN YANIT

Bahçeli'nin çıkışına Haluk Levent'in ardından Oğuzhan Uğur'dan da yanıt geldi. Uğur, "Bahçeli'nin yanlış bilgilendirildiğini düşünüyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin yetkili kurumları ile koordineli çalışıyoruz. Ayrıca bir çok MHP li ve ülkücü arkadaşımız da bize büyük destek vermişlerdir. Sn. Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız. Büyük milletimiz bu büyük sıkıntısı karşısında parti, görüş ayrımı yapmadan kenetlendik."

Oğuzhan Uğur: 'Sayın Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız' - Resim : 3

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