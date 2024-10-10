Oğuz Murat Aci'nin Ölümüne Neden Olmuştu! Timur Cihantimur'un Olay Yerinde Annesi Eylem Tok ile Yaptığı İlk Telefon Görüşmesi Ortaya Çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıkmasının ardından yeni detaylar da geldi.

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Burada bir değil, birkaç suç var" diyen Baba Aci, "Kaza olabilir bu konuda hiçbir şey demiyorum. Oğlumuzun vadesi oraya kadarmış. Kazadan sonra yaşananlar vahşet, insanlığa aykırı. Bu insan kendi evladı gibi bizim evladımızı da insan görseydi. Benim oğlum belki şu an yaşıyor olacaktı. 112’yi arasaydı belki şu an yaşıyor olacaktı" ifadelerini kullandı.

'GELEN ÇAĞRILARA CEVAP VERMEK YERİNE ANNESİNİ ARIYOR'

Timur Cihantimur'un ilk telefon görüşmesini hatırlatan Baba Aci, Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile yaptığı telefon konuşmasına dair detayları şöyle anlattı:

"O çocuk şoförünü arayacağına, S.O.S kayıtlarına gelen çağrılara cevap vermek yerine 20 dakika bekleyip annesini arıyor. Benim çocuğum orada 30 dakika ambulans gelmeden bekliyor. Yeri gelmişken ambulans nasıl geliyor o konuya da açıklık getirelim. Ankara’daki 112 İstanbul'daki 112 merkezini arıyor. 'bir kaza var ses kayıtlarında ölü var deniyor size koordinat atayım siz hareket edin' diyor. Orada bulunanlar 112’yi sadece meşgul etmek için arıyorlar.

ANNESİYLE NE KONUŞTU?

Çocuk önce A. abisini arıyor. Bela okuyup kapatıyor. Annesini arıyor ve ilk kelimesi 'Anne araba pert oldu' oluyor. Bunlar benim oğlumu, 5 yaralıyı o halde bırakarak yurt dışına kaçtılar. Yaralıların telefonlarını aldılar. O aldı, bu aldı derken telefon Eylem Tok’un arabasından çıktı. Hala bir telefon kayıp. Belki hala yanında, belki bir yere attı, belki bir yere sakladı. Sonuçta 4 aydır hapisteler. 4 yıldır da kalabilirler 14 yılda cezaları neyse çekecekler. Bu uzun bir sürecin başlangıcı."

İLK TELEFON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKMIŞTI

TV100 Muhabiri Sevgim Begüm Yavuz ulaştığı ses kayıtlarında, Cihantimur’un Adem isimli bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyulmuştu.

Kayıtlarda öte yandan Cihantimur’un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği anlar yer almıştı. Videoda, bir kişi "ATV nerede, Oğuz abi nerede, Oğuz abi yok” diye haykırıyordu. Panik halde olay yerinde Oğuz Murat Aci’yi ararken, “Arabanın altına bakın, arabayı kapat” sesleri yükselmişti.

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024'te yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur, saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlunu olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA