Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sıra Sonuçları Açıklandı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenler, talepleri doğrultusunda ilk iki tercih ettikleri eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıralandı.

Hizmet puanlarının eşit olması halinde ise öncelik sırasıyla öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olana ve mesleğe daha erken başlayan öğretmene verildi. Eşitliğin devam etmesi halinde ise atama için sıra önceliği bilgisayar kurasıyla belirlendi.

Kaynak: DHA