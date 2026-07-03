Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sıra Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan ve sıra kaydı talebinde bulunan öğretmenlere ilişkin sıra sonuçları açıklandı.

Son Güncelleme:
Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sıra Sonuçları Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenler, talepleri doğrultusunda ilk iki tercih ettikleri eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıralandı.

Hizmet puanlarının eşit olması halinde ise öncelik sırasıyla öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olana ve mesleğe daha erken başlayan öğretmene verildi. Eşitliğin devam etmesi halinde ise atama için sıra önceliği bilgisayar kurasıyla belirlendi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Öğretmen
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Yeğeni Gözaltında! Hesabına Yüksek Miktarda Para Tespit Edildi CHP'li Veli Ağbaba'nın Yeğeni Gözaltına Alındı
Çankırı'da Feci Kaza, Ölü ve Yaralılar Var Çankırı'da Feci Kaza, Ölü ve Yaralılar Var
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK Enflasyonu Açıkladı: Emekli ve Memurun Alacağı Zam Belli Oldu Emekli ve Memurun Alacağı Zam Belli Oldu
Araçlarda Bu Aksesuarlar Artık Yasak! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı Araçlarda Bu Aksesuarlar Artık Yasak! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
En Düşük Emekli Maaşına Zam: AK Parti Meclis'e Sundu En Düşük Emekli Maaşına Zam
Devlet Bahçeli'nin 'Makama Dönmeli' Dediği Ahmet Türk Hakkında Karar Devlet Bahçeli'nin 'Makama Dönmeli' Dediği Ahmet Türk Hakkında Karar
Özgür Özel'den Grup Toplantısı Kararı: NATO Zirvesi Nedeniyle Eskişehir'de Yapacak Özgür Özel'den Grup Toplantısı Kararı