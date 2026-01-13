Öğretmene Korkunç Saldırı! Önce Yumruk Attı, Sonra Silahla Vurdu

Adana’da ilkokul öğretmeni Aziz Gülen, eski öğrencisinin babası tarafından darbedilip silahlı saldırıya uğradı. Öğretmene merminin isabet etmediği olay güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay dün Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Yeşilevler Şehit Duran İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Aziz Gülen (43), ders çıkışında sokakta yürüyerek yolun karşısına geçtiği sırada, bilinmeyen nedenle eski öğrencisinin babası M.P.’nin saldırısına uğradı.

ÖNCE YUMRUK ATTI, SONRA ATEŞ ETTİ

M.P.’nin attığı yumrukla yere düşen Gülen'e, araya giren başka bir öğretmen yardım etmeye çalıştı. Ancak şüpheli bu kez tabancasını çekerek yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı. Öğretmene mermi isabet etmezken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli M.P.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin çocuğunun daha önce Şehit Duran Keskin İlkokulu’nda eğitim gördüğü, ardından başka bir okula nakledildiği belirtildi.

