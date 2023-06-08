ODTÜ yönetimi 'imajımız bozulur' gerekçesiyle Onur Yürüyüşü'nü yasakladı

11. ODTÜ Onur Yürüyüşü öncesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü tarafından öğrencilere e-postada, yürüyüşe izin verilmeyeceği belirtildi.

'İMAJIMIZ ZEDELENİR' GEREKÇESİ

Gönderilen e-posta'da, "Kampüsümüzde planlanan bu izinsiz yürüyüş ısrarının devam etmesi durumunda gerekli her türlü güvenlik önlemleri alınacaktır" ifadelerine yer verdi.

Rektörlük tarafından gönderilen e-postada öne çıkanlar şöyle:

"Belli bir grubun, Üniversitemiz kampüsünü kendilerinin ülkemizdeki izinsiz yürüyüş merkezi olarak lanse etmeye çalıştığı farklı paylaşımlarından anlaşılmaktadır.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda belirlenmiş olup 9 Haziran 2023 Cuma günü Kampüs içerisinde yürüyüş yapmayı planlayan grubun planladıkları yürüyüşün Kanunun aradığı şekil, şart ve usullere uygun olmadığı gibi planlanan yürüyüşe Rektörlükçe kesinlikle izin verilmemiştir.

Üniversitemiz yerleşkesinin Kanunun 6. maddesi uyarınca belirlenen yer ve güzergahlar arasında bulunmadığı, Kanunun 22. maddesinde yasak yer olarak tanımlanan "kamu hizmeti görülen bina ve tesisler" arasında bulunduğu göz önüne alındığında, bahsi geçen toplantı ve gösteri yürüyüşünün, Kanunun 23. maddesi kapsamında kanuna aykırı düzenleneceği de açıktır.

Bu nedenlerle Kampüsümüzde planlanan bu izinsiz yürüyüş ısrarının devam etmesi durumunda gerekli her türlü güvenlik önlemleri alınacaktır.

Üniversitemizin üretken, yaratıcı, barışçıl akademik-sosyal ortamına, kurumsal bütünlüğümüze ve imajımıza zarar verme gayreti içinde olduğu açık bir şekilde görülen bu tür girişimlerin verebileceği büyük zararları ancak karşılıklı güven, yapıcı iletişim ve anlayışla hep birlikte engelleyebiliriz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm ODTÜ'lülerin bu konuda en yüksek hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz."