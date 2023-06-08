Yeni dönemim ilk MGK'sından bildiri: Suriye vurgusu dikkat çekti

Seçimlerin ardından ilk toplantısı yapan Milli Güven Kurulu, toplantı sonrası yayınladığı bildiride "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası ile kalıcı barış ve istikrarın tesisinin terör örgütlerinden temizlenmesiyle mümkün olacağı belirtilmiştir" dedi.

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Yeni dönemim ilk MGK'sından bildiri: Suriye vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin açıklanmasının ardından yeni dönemin ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı 3 saat sürdü.

YENİ DÖNEMİN İLK MGK'SI

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan katıldı. Toplantıda, aralarında Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü’nün de bulunduğu kurul üyesi olmayan güvenlik bürokratları da katıldı.

BİLDİRİ YAYINLANDI

Terörle mücadele vurgusu yapılan toplantıda, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye yönelik riskleri artıran etkileri üzerinde durulmuş, Türkiye'nin barış görüşmesi çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası ile kalıcı barış ve istikrarın tesisinin terör örgütlerinden temizlenmesiyle mümkün olacağı belirtilmiştir."

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