ODTÜ Mezunlar Derneği başkanının okula girişi 2090’a kadar yasaklandı
ODTÜ Mezunlar Derneği yönetim kurulu başkanının kampüse girişinin 2090 yılına kadar yasaklandığı açıklandı.
ODTÜ Mezunlar Derneği, yönetim kurulu başkanı Baki Arslan’ın okul kampüsüne girişinin yasaklandığını açıkladı.
Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanımız 2090 yılına kadar yasaklı olduğu söylenerek bugün kampüse alınmadı. Yasak kararına dair herhangi bir gerekçe bildirilmezken, yazılı bilgi talebimiz de karşılıksız kaldı” ifadelerine yer verildi.
Yönetim Kurulu Başkanımız 2090 yılına kadar yasaklı olduğu söylenerek bugün kampüse alınmadı. Yasak kararına dair herhangi bir gerekçe bildirilmezken, yazılı bilgi talebimiz de karşılıksız kaldı. +— ODTÜ MD (@odtu_md) October 2, 2023
Açıklamada, farklı zamanlarda farklı yönetim kurulu üyelerinin de kampüse girişinin yasaklandığı da hatırlatıldı.
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