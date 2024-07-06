O İlde Yaşayanlar Dikkat: Denize Girmek Yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

O İlde Yaşayanlar Dikkat: Denize Girmek Yasaklandı

Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: AA

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