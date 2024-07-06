40'ar Yıla Kadar Hapisleri İsteniyor: Dilan-Engin Polat Çifti Hakkında Hazırlanan İddianamenin Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Kara para aklama iddiasıyla 8 aydır tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında 40'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Polat çifti hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

40'ar Yıla Kadar Hapisleri İsteniyor: Dilan-Engin Polat Çifti Hakkında Hazırlanan İddianamenin Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Kara para akladığı iddiasıyla 8 aydır tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin 'örgüt kurma', 'suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama' suçunun yanı sıra Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefetten 40'ar yıla kadar hapisleri istendi.

Kara para akladıkları gerekçesiyle Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 28 şüpheli için hazırladığı 75 sayfalık iddianamede, en kritik isimler olarak Dilan ve Engin Polat çiftini belirtti.

İDDİANAMEDEN

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Dilan ve Engin Polat'ın ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'' suçundan 4 yıldan 8 yıla, ''suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama'' suçundan 9 yıldan 21 yıla,

''7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet'' suçunun ''Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı şans oyunlarının internet yoluyla Türkiye'den oynanmasına imkân sağlama'' bendinden 4 yıldan 6 yıla,

''Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme'' maddelerindeki suçları işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapislerini istedi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme sürecinde olan iddianamenin değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. Mahkemenin yasal olarak 14 gün içinde iddianameyi değerlendireceği ve kabul etmesi durumunda, 5'i tutuklu toplam 28 şüphelinin yakın gelecekte yargılanmasına başlanacağı ifade edildi.

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