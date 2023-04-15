Nurettin Canikli'nin danışmanları tehdit etti; yeğeni Kemal Canikli, eşi Rüzgar Canikli'yi şiddete maruz bıraktı!

15 Temmuz darbe girişiminden birkaç saat önce milletvekili araç dokunulmazlık kartına sahip araba ile İpsala Sınır Kapısı’ndan geçerek Yunanistan’a giden Kemal Canikli, şimdi de boşanma davası devam eden eşi Rüzgar Canikli’'yi şiddete maruz bıraktığı ve 2 yaşındaki çocuğunu annesine göstermediği iddialarıyla gündemde.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Rüzgar Canikli'nin iddiasına göre; Kemal Canikli, birliktelikleri sırasında kendisine sürekli olarak şiddet uyguladı. Eşiyle boşanma sürecinde olan Rüzgar Canilkli, eşinin bir arkadaşının kimliği ile gittiği otelde başka bir kadınla yakaladığını ve bu esnada da yine benzere şiddete maruz kaldığını söyledi. Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise eşi kendisine şiddet uygularken görülüyor. Genç kadın bu görüntüyü, "6,5 aylık hamileyim burada beni aldattığı kadınla bastığım için yerlerde sürükledi beni" ifadeleriyle paylaştı.

NURETTİN CANİKLİ'NİN DANIŞMANLARI TEHDİT ETTİ

Sosyal medyada dile getirdiği şiddet görüntülerinin mahkeme dosyasında yer aldığını ifade eden Rüzgar Canikli’nin iddiaları arasında tüm bu yaşananlara rağmen kendisinin Nurettin Canikli’nin danışmanları tarafından tehdit edildiği de yer aldı.

"SİYASİ GÜÇLERİNİ KULLANIYORLAR"

"Şikayetim devam ediyor" diyen Rüzgar Canikli, "Şimdi oğlum nerede ne durumda kesinlikle bilmiyorum. Telefonla bile görüştürmüyorlar. Her yerden yardım istedim ama sürekli siyasi güçlerini kullanarak adaletin yerini bulmamasını sağlıyorlar" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem