Numan Kurtulmuş'tan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Trafik kazasında hayatını kaybeden AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımlayan Numan Kurtulmuş, sevenlerine başsağlığı diledi.

Numan Kurtulmuş'tan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, trafik kazasında hayatını kaybeden AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

AKP İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, AKP İstanbul İl Binası önünde gerçekleşen trafik kazasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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