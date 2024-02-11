Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı

Malatya’da ehliyetsiz sürücü, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan araç sürücüsü, kovalamaca sırasında kaza yaptı.

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Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı

Malatya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sırasında kaza yaptı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede uygulama yapan trafik ekipleri 44 LF 318 plakalı araca dur ihtarında bulundu.

İçerisinde 2 kişinin bulunduğu araç polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre çok sayıda ekiple takip edilen araç, İstasyon kavşağında refüje çarparak kaza yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Kovalamaca sırasında bir çok kural ihlali yapan araç sürücüsüne ceza kesilirken, araç otoparka çekildi. Sürücü ile beraberindeki arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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