Nüfus müdürlüklerinde LGS mesaisi

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için nüfus müdürlükleri sınav günü hizmete açık olacak.

Nüfus müdürlüklerinde LGS mesaisi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 4 Haziran günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS), için nüfus müdürlüklerinin sınav günü hizmete açık olacağını duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) için nüfus müdürlüklerimiz açık olacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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