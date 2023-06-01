Nüfus müdürlüklerinde LGS mesaisi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 4 Haziran günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS), için nüfus müdürlüklerinin sınav günü hizmete açık olacağını duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) için nüfus müdürlüklerimiz açık olacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem