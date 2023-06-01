Türkiye'de kadınlar yaşam savaşı veriyor: Avrupa Birliği Konseyi'nden İstanbul Sözleşmesi kararı

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye'de kadınların hayatını giderek zorlaşırken AKP iktidarının art arda aldığı kararlar endişeleri artırıyor. Kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik yasalara karşı olan HÜDA-Par'ın da AKP listesinden Meclis'e girmesi kadınların can güvenliği endişelerini artırdı. TBMM'de dahi kadınlara tahammül edemeyen HÜDA-Par'lı vekiller kadınların haklarına karşı mücadeleyi de görev ediniyor.

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ ONAYLADI

20 Mart 2021'de İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile çıkmasının yankıları bu yıl da sürerken Avrupa Birliği Konseyi, İstanbul Sözleşmesi’ni onayladı.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruyu paylaşan Kadın Koalisyonu, “Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadelede önemli adım. Konsey, Avrupa Birliği'nin kadınları şiddete karşı korumaya yönelik uluslararası anlaşma olan İstanbul Sözleşmesi'ne katılımını onayladı. Türkiye AB'ye aday ülke, artık yasal mevzuata girdiğine göre Türkiye de katılmak durumunda” açıklaması yaptı.

“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, 2011 yılında İstanbul’da imzalandığı için adını “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılıyor. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan, 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan sözleşme, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme konusunda imzacı devletlere yükümlülükler getiriyor.

"MEVZUATA GİRDİĞİNE GÖRE TÜRKİYE DE KATILMAK ZORUNDA"

Kadın Konseyi'nin paylaşımına "Türkiye AB'ye aday ülke, artık yasal mevzuata girdiğine göre Türkiye de katılmak durumunda!" notu düşüldü.