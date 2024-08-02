Nişan Değil, Meydan Muharebesi! Silah ve Bıçaklar Çekildi, Sandalyeler Havada Uçuştu

Zonguldak'ta düzenlenen bir nişan töreninde alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada bıçak ve silah kullanılırken, iki kadın baygınlık geçirdi. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi ise yaralandı.

Nişan Değil, Meydan Muharebesi! Silah ve Bıçaklar Çekildi, Sandalyeler Havada Uçuştu

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde gerçekleşen nişan töreninde O.D. ile T.M. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

KADINLAR BAYGINLIK GEÇİRDİ

O.D.'nin nişan törenine geldiğini gören T.M. arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve kuru sıkı bir silahın kullanıldığı kavgada iki kadın baygınlık geçirdi. Kavgayı ayırmak isteyen M.P. de aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Hafif yaralanan M.P.'nin kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine Çaydeğirmeni Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarmanın kısa süre içerisinde olay yerine gelip müdahale etmesiyle birlikte kavga yatıştırıldı. Bu sırada T.M., olay yerinden kaçmak isterken yüksekten düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.M. hastaneye kaldırıldı. Kavga sonrası bir araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: İHA

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