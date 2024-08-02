Dere Yatağında Kaçak Kazıya Suçüstü: El Yapımı Patlayıcı Madde Ele Geçirildi

Samsun'da bir kişi ere yatağında kaçak kazı yaparken yakalandı. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.

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Dere Yatağında Kaçak Kazıya Suçüstü: El Yapımı Patlayıcı Madde Ele Geçirildi

Samsun’un Tekkeköy ilçesinin kırsal mahallesi olan Başköy'de bir kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dere yatağına kaçak olarak kazı yapan M.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç. ile birlikte kazı içinde kullandığı kırıcı alet ve diğer malzemeler ile kaya kırmada kullanılan el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan M.Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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