Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Kazada Ölen 5 Çocuk Yan Yana Defnedildi

Şanlıurfa'da dün akşam 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana defnedildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.

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Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Kazada Ölen 5 Çocuk Yan Yana Defnedildi

Kahreden olay dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Mustafa K., parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. Kazada 5 çocuk hayatını kaybederken 2 yetişkin ile 1 çocuk da yaralandı.

Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Kazada Ölen 5 Çocuk Yan Yana Defnedildi - Resim : 1

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi'nin (7) cenazeleri Siverek ilçesine bağlı Çığırık kırsal Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası 5 çocuk yan yana toprağa verildi.

Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Kazada Ölen 5 Çocuk Yan Yana Defnedildi - Resim : 2

Cenaze törenine İsi ailesinin yanı sıra Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Kazada Ölen 5 Çocuk Yan Yana Defnedildi - Resim : 3

'PARKA YENİ GİTMİŞLERDİ'

Hayatını kaybeden çocukların dedesi Salih İsi, küçük yavruları kaybetmenin kendilerini derinden etkilediğini ve içlerinin yandığını belirterek, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Kazada Ölen 5 Çocuk Yan Yana Defnedildi - Resim : 4

Torunlarının, oğluyla parka gitmek istediklerini anlatan dede İsi, "Yeni parka gitmişlerdi, babaları arabadan eşya çıkartırken gelen araç hem arabaya hem de bunlara çarpıyor" dedi.

Şanlıurfa'da Korkunç Olay! Otomobiller Kalabalığın Arasına Daldı! 5 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Kişi YaralandıŞanlıurfa'da Korkunç Olay! Otomobiller Kalabalığın Arasına Daldı! 5 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Kişi YaralandıGüncel

Kaynak: Ajanslar

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