Ne Yalan Söylediyse de Cezadan Kaçamadı! 'Ehliyetim Var, Sistemde Görünmüyor'

Antalya'da polis denetimine takılan motosikletli genç kız, sürücü belgesini yeni aldığını ama evde unuttuğunu söyledi. Yapılan sorgulamada sürücü belgesi olmadığı öğrenilince de yalan söylemeye devam etti. Motosiklet sahibine para cezası uygulanırken, 17 yaşındaki genç kız da itiraz edeceğini söyleyip olay yerinden ayrıldı ama geri dönmedi.

Ne Yalan Söylediyse de Cezadan Kaçamadı! 'Ehliyetim Var, Sistemde Görünmüyor'

Antalya’nın Manavgat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin motosikletlere gerçekleştirdiği denetimlerde ilginç bir olay yaşandı. Antalya Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamada trafik ekipleri tarafından durdurulan Hatice S. S. (17) isimli genç kız; sürücü belgesini yeni aldığını, evden çıkarken unutup çıktığını iddia etti.

Görevli trafik polisinin yaptığı sorgulamada genç kızın sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Genç kıza sürücü belgesi olmadığı için 12 bin 977 TL, kask takmadığı için 690 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırdığı için 12 bin 977 TL olmak üzere 26 bin 644 TL para cezası uygulandı.

'GERİ GELECEĞİM' DEDİ, GELMEDİ

Sorgulamada sürücü belgesinin olmadığı ortaya çıkmasına rağmen inadından vazgeçmeyen genç kız, sürücü belgesini getirip cezayı iptal ettireceğini belirterek uygulama noktasından ayrıldı. Trafik ekipleri kimliğini de unutan sürücünün gelmesi için uzun süre beklemelerine rağmen genç kız geri gelmedi.

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Kaynak: İHA

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