Ehliyette Üst Sınır Yine Değişti! O Yaşı Dolduranlar Artık Araba Kullanamayacak
Milyonlarca ehliyet sahibine kötü haber geldi. Ehliyette üst sınır yine sil baştan değişti. Artık o yaşı dolduranlar araba kullanamayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Sürücü belgesi sahiplerini doğrudan etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Resmi açıklamaya göre, sürücü belgesi yaş sınırında yeni değişiklikler yapıldı. Öte yandan belirli yaşı dolduran sürücülerin ise belge yenileme süreçleriyle ilgili yeni kurallar getirildi.
EHLİYETTE YAŞ SINIRI YİNE DEĞİŞTİ
Ehliyet yaş sınırına dair detaylar belli oldu. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, ticari taşıma alanında çalışan şoförlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Büyük otobüs şoförleri için minimum yaş sınırı 26, maksimum yaş sınırı ise 69 olarak belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın geçici düzenlemesi, pandemi sonrası artan ticaret hacmini karşılamak amacıyla bu sınırı 69’a yükseltti.
Bu düzenlemenin, sürücü eğitimlerinin aksamaları nedeniyle 2024 sonuna kadar geçerli olacağı açıklandı. 68 yaşını doldurup 69 yaşına giren sürücülerin ticari araç kullanma yetkilerini kaybedecekleri ve alternatif iş imkanları aramaları gerektiği belirtildi.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi, taşıma sektöründe çalışan şoförler için belirli şartlar getirildi. Bu şartlara göre, şoförlerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, büyük otobüs kullananların en az 26 yaşında ve en fazla 66 yaşında olmaları gerekiyor.
DÜZENLEME YIL SONUNA KADAR UZADI
Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, artan ticaret hacmini karşılamak için geçici bir düzenleme yaptı. Bu düzenleme ile, ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için 66 yaş sınırı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar "69 yaşından gün almamış olmak" şeklinde güncellenmişti. Bu düzenlemenin süresi 2024 sonuna kadar uzatıldı.
2 YILDA BİR YENİLEME ZORUNLULUĞU
Ehliyet yenileme süreçleri ise 65 yaşını dolduran bireyler için 3 yılda bir, 80 yaşını geçen sürücüler için ise artan riskler nedeniyle 2 yılda bir zorunlu olarak belirlendi.