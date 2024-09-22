Ehliyette Üst Sınır Yine Değişti! O Yaşı Dolduranlar Artık Araba Kullanamayacak

DÜZENLEME YIL SONUNA KADAR UZADI

Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, artan ticaret hacmini karşılamak için geçici bir düzenleme yaptı. Bu düzenleme ile, ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için 66 yaş sınırı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar "69 yaşından gün almamış olmak" şeklinde güncellenmişti. Bu düzenlemenin süresi 2024 sonuna kadar uzatıldı.