Ne Çeşme ne de Bodrum! 82 Kişilik Nüfusu Geceleri 10 Bin Oluyor… Tek Bir Sebebi Var

Antalya’da 82 nüfuslu mahallenin geceleri nüfusunun 10 binlere yaklaşması duyanı hayrete düşürüyor. İşte nüfusu geceleri kat kat artan mahallenin büyük sırrı…

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Turizm denilince akla ilk gelen illerden biri olan Antalya’da turizm merkezi Kaleiçi'nde 82 nüfuslu Tuzcular Mahallesi’nin gece ve gündüz arasındaki nüfus yoğunluğu dikkat çekiyor.

4 mahalleli Kaleiçi'nde 82 nüfuslu Tuzcular Mahallesi'nin yaz aylarında akşam nüfusu 10 bini aşıyor. Tatilciler gündüzleri sahili, akşamları ise eğlence için bu mahalleyi tercih ediyor.

Ne Çeşme ne de Bodrum! 82 Kişilik Nüfusu Geceleri 10 Bin Oluyor… Tek Bir Sebebi Var - Resim : 1

HAREKETLİLİK GECE BOYU SÜRÜYOR

Kaleiçi'nin merkezi noktasında yer alan ve eğlence mekanlarıyla bilinen Tuzcular Mahallesi'nde akşam saat 20.00'da başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde daha da artarak gece 04.00'e kadar devam ediyor.

'AKŞAM BİNLERCE KİŞİ VAR'

Herkesi şaşırtan nüfus dengesine ilişkin konuşan Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, şunları söyledi: Benim mahallemin nüfusu ben dahil 82. Yaz olduğu için mahalledekiler yaylaya da gidince nüfus daha çok düşüyor. Şu an benim mahallemde 12 kişiyiz. Akşam ise binlerce kişi var. Bizim mahallemizde barlar, kafe ve konser alanlarının olduğu noktalar var ve bu yüzden daha hareketli. Şu an 10 bin kişi vardır. Buraya dışarıdan gelen yerli ve yabancı tatilciler, Üçkapılar ile Hıdırlık Kulesi arasında geziyorlar, yemek yiyorlar ve eğleniyorlar. Burada akşam saat 8'den sonra gece 4'e kadar hareketli ve canlı oluyor.

Ne Çeşme ne de Bodrum! 82 Kişilik Nüfusu Geceleri 10 Bin Oluyor… Tek Bir Sebebi Var - Resim : 2

'EĞLENCE MEKANLARI ÇOK'

Antalya'nın kalbinin Kaleiçi olduğunu belirten Çetin, şöyle devam etti: Alanya ile Kaş arasındaki tatilciler, konaklama programlarının içine Kaleiçi'ni mutlaka 1 ya da 2 günlüğüne alıyor. Eğlence mekanları da çok burada. Herkesi bekliyoruz. Her yerin ayrı bir havası var ve burada lütfen bu soluğu alın. Herkesin rahatça dolaşabileceği ve para harcayabileceği bir nokta. Güvenlik konusunda da polis ve zabıta ekipleri sürekli buradalar.

Ne Çeşme ne de Bodrum! 82 Kişilik Nüfusu Geceleri 10 Bin Oluyor… Tek Bir Sebebi Var - Resim : 3

Kaynak: İHA

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