Kim Milyoner’e Damga Vuran Soru! Milyonların Kıyısından Döndü

Kim Milyoner Olmak İster’de dün akşam yarışan Recep Tayyip Temiz isimli yarışmacı, programa damga vurdu. Mühendislik okuyan öğrencinin büyük ödüle 2 soru kala yarışmadan çekilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner’e Damga Vuran Soru! Milyonların Kıyısından Döndü
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ATV’nin sezonlardır devam eden bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi bir an yaşandı. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda yarışan 23 yaşındaki Nevşehirli Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Recep Tayyip Temiz, sorulara verdiği cevaplarla dün akşama damga vurdu.

Kim Milyoner’e Damga Vuran Soru! Milyonların Kıyısından Döndü - Resim : 1

11. SORUDA ÇEKİLDİ

Yarışmada başarılı bir performans sergileyerek 500 bin TL değerindeki 11. soruya kadar ilerleyen Recep Tayyip Temiz, soru ekrana geldiğinde herkesi şaşırtan bir karar aldı.

Kim Milyoner’e Damga Vuran Soru! Milyonların Kıyısından Döndü - Resim : 2

TARİH SORUSU ZORLADI

11. sorunda ekrana "17. yüzyılın sonunda Panama’yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?" sorusu geldi.

Kim Milyoner’e Damga Vuran Soru! Milyonların Kıyısından Döndü - Resim : 3

MİLYONLARA ÇOK YAKLAŞMIŞTI

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecanın yükseldiği soruda bir süre yanıtı düşünen yarışmacı, çekilme kararı aldı. Büyük ödüle çok yaklaşmışken çekilme kararı alan yarışmacı yarışmadan 300 bin TL’lik ödül ile ayrıldı.

Kim Milyoner’e Damga Vuran Soru! Milyonların Kıyısından Döndü - Resim : 4

Devam etseydi 1 milyon TL’lik soruyu açacak olan yarışmacının kararı sosyal medyada eleştiri topladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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