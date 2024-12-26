Nasuh Mahruki Davasında Yeni Gelişme

YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasına yönelik ifadeleri sebebiyle 20 Kasım'da tutuklanıp 5 Aralık’ta tahliye edilen Nasuh Mahruki’nin yargılandığı dava 13 Ocak'a ertelendi.

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Nasuh Mahruki Davasında Yeni Gelişme

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasını eleştiren iki ayrı paylaşımı gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) aktardığına göre, Mahruki savunmasında, "Soruşturma savcısı bir tek soru bile sormadı. Hakime hangi paylaşım yanıltıcı diye sordum cevap vermedi. Sonra da tutuklama kararı verildi" dedi.

'TÜRKİYE'DE HUKUK BÖYLE GİDİYOR'

Kamuoyunda yer alan bilgi üzerinden paylaşım yaptığını ifade ederek konuşmasına devam eden Mahruki, şunlar söyledi:

"Dışarıda yüzlerce insan bekliyor. Çünkü burada bana bir hukuksuzluk yapıldığını herkes biliyor. Taksiciyi bıçaklayan adamı serbest bıraktılar. Türkiye'de hukuk böyle gidiyor."

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcı eksiklerin giderilmesini ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti. Ek savunma için Mahruki ve avukatına süre veren mahkeme, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

Tahliye Olmuştu: Nasuh Mahruki'den İlk AçıklamaTahliye Olmuştu: Nasuh Mahruki'den İlk AçıklamaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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