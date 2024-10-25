Narin'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı! Kaybolmadan 1 Saat Önce...

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin'in kaybolmadan 1 saat öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarının 19’uncu gününde 8 Eylül günü cansız bedeni mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Son görüntüler Narin kaybolmadan 1 saat öncesine ait. Okulun güvenlik kamerasına görüntülerde Narin’in büyük amcası H.G.’nin evine doğru 14.02.'de yürüdüğü, bir süre sonra yine aynı güvenlik kamerasında 14.04'te koşarak gittiği görülüyor. Öte yandan kameranın saatinin 4 dakika ileriyi gösterdiği tespit edildi.

O görüntülerde Narin Güran'ın, babasının amcası olan H.G.’nin evine gittiği, orada arkadaşlarının Kuran kursuna gittiğini öğrenince koşarak kursa gittiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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