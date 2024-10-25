Doğu Karadeniz'de 4 İl İçin Alarm! Yarın Sabah Başlıyor

Meteoroloji Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların yarın sabah itibarıyla etkili olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de 4 İl İçin Alarm! Yarın Sabah Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, sabahın ilk saatlerinden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de 4 İl İçin Alarm! Yarın Sabah Başlıyor - Resim : 1

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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