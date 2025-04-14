Narin’den Sonra Bir Çocuk Daha! 3 Gündür Kayıp Cumali Nerede? Tek Bir İz Bulundu

Türkiye Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan minik Narin’e ağlarken, bir yürekleri ağza getiren kayıp haberi de Adana’dan geldi.

Adana’nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin 7 yaşındaki oğlu Cumali Timi, 12 Nisan’da sabah saatlerinde ortalıktan kayboldu. Çadırdan ayrıldıktan sonra oğullarına ulaşamayan aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bahçe Mahallesi’nde 55 personel ile yapılan arama çalışmaları dron ve iz takip köpeği ile devam etti.

'NEREDESİN KUZUM?'

Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken minik Cumali’nin annesi Karanfil Timi ‘Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun’ diyerek herkesten yardım istedi.

'YÜREĞİM YANIYOR'

Oğlunun bulunması için yardım isteyen anne Karanfil Timi, şunları söyledi: Allah rızası için gören, duyan varsa bildirsin. 3 gündür çıkmıyor benim kuzum. Benim yüreğim yanıyor. Ben kuzumu bulamıyorum. Huzur istiyorum.

'10 DAKİKA İÇERİSİNDE KAYBOLDU'

Dede Cumali Davulcu ise torunun kaybolduğu gün yaşananları şöyle anlattı: Annesi başı ağrıdığı için çadırda uyuyordu. O sırada Cumali'yi bir yerlere kaybolmaması için uyarmış. Cumali de uyarıya aldırış etmeden dışarı çıkıp Yunus Emre isimli arkadaşıyla oyun oynamaya başlamış. Oyunları bitince Cumali üşüdüğünü ve çadıra gideceğini söylemiş, ayrılmışlar. 10 dakika içerisinde çocuk kayboldu.

'ÇADIRA GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ'

‘Sulama kanalına mı gitti, biri mi götürdü, gören veya duyan kimse yok’ diyen dede Davulcu ‘Yunus Emre'ye üşüdüğü için çadıra gideceğini söylemiş ama her yeri aradık bulamadık. Karada ve sulama kanalında 3 gündür aranıyor ama bulunamadı. Çocuğumuzun fotoğrafı her yerde var. Gören, duyan olursa haber versinler. İnşallah bir sonuca varırız’ diye isyan etti.

SU KANALINDA TERLİĞİ BULUNDU

Arama çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi veren Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 7 yaşındaki Cumali Timi’nin sulama kanalı kenarında terliğinin bulunduğunu söyledi. Vali Köşger ‘Nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok. Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması. Eğer adli bir boyutu varsa, süreç bu yönde ilerleyecektir’ dedi.

Kaynak: DHA