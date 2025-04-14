Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatacak: İstanbul'da Ulaşım Krizi

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB’den almaları gereken ödemeleri 3 ile 4 ay arasında gecikmeli aldıklarını belirterek iflasın eşiğine geldiklerini açıkladı. İlerleyen günlerde İstanbul’da kontak kapatacaklarını belirtilen açıklamada, bunun bir tehdit değil koşulların dayattığı mecburi bir karar olduğu ifade edildi.

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Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatacak: İstanbul'da Ulaşım Krizi

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, yaptıkları açıklamayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ödeme problemi yaşadıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, milyonlarca İstanbullunun ulaşımında kritik bir rol üstlendikleri belirtilirken, özel halk otobüsü işletmecilerinin dayanacak güçlerinin kalmadığı belirtildi.

‘ÖDEMELERDEKİ GECİKMELER İFLASIN EŞİĞİNE GETİRDİ’

Özel halk otobüsü işletmecilerinin ekonomik dalgalanmalara, akaryakıta gelen zamlara ve artan maliyetlere rağmen toplu taşımda büyük bir sorumluluk üstlendikleri belirtilen açıklamada, 5 yıllık süreçte İBB’nin ödemeleri 3, 4 ay kadar geç yapmasının kendilerini iflasın eşiğine getirdiği ifade edildi.

‘TOPLAM ALACAK 5 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ’

Bugün itibariyle işletmecilerin İBB’den alacağı toplam tutarın 5 milyar lirayı aştığı ifade edilirken, bunun yalnızca bir borç olmadığı; binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gaspı olduğu dile getirildi.

İBB ile yapılan görüşmelerde her seferinde oyalama politikaları ile karşılaştıklarının belirtildiği açıklamada, işletmecilerin artık yakıt alacak gücünün de şoförlere maaş verecek imkanlarının da olmadığı ifade edildi.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATACAK

Açıklamada mevcut şartlar altında taşımacılık hizmeti vermenin teknik, insanı ve vicdanı olarak mümkün olmadığı belirtilerek ilerleyen günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracakları bilgisi de verildi.

Otobüs hizmetlerini durdurma kararının bir tehdit olmadığını belirten işletmeciler, bu kararı mevcut koşulların dayattığını söyleyerek “Ya özüm üretilir ya da İstanbul’da toplu taşıma sistem çöker” ifadeleriyle açıklamalarını noktaladı.

Kaynak: AA

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