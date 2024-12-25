Narin Güran’ı Kim Öldürdü? Türkiye’nin Gözü Bu Davada! İkinci Duruşma Yarın

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşma yarın yapılacak. Türkiye’nin yüreğini yakan cinayet davasında tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmaya devam edecek.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını sunduğu davada, 4 sanığın yargılaması Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Anne Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame hazırlanmıştı.

İddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından Cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

Kaynak: AA