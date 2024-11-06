Narin Davası Öncesi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Açıklama

Narin Güran cinayetinde, yarın görülecek ilk duruşma öncesi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Şahin, medyadan hassas, sorumlu ve basın ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası beklediklerini ifade etti.

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Narin Davası Öncesi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yarın ilk duruşması görülecek olan Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklamada bulundu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Narin Güran kızımızın cinayet davasında yarın ilk duruşma gerçekleştirilecektir. Korkunç cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kulaktan dolma dedikodular ile insanlık onurunu hiçe sayarak yayın yapan medyamız kendisine yakışmayan sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. Söz konusu kurban masum minicik bir yavrumuzdur. Tüm Türk milletinin beklentisi sorumluların hak ettikleri cezayı almalarıdır."

Narin Davası Öncesi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Açıklama - Resim : 1

SIKI TAKİP MESAJI

Duruşma aşamasında herhangi bir yayın yasağı bulunmadığını, ancak yargılamanın doğası gereği gizliliğin esas olduğunu söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez. Vicdani bir yaklaşımla ve medyamıza yakışır bir vakarla yargılamanın takip edilmesi, doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir. Bu aşamada RTÜK İzleme Uzmanlarımız medyamızda yer alan yayınları sıkı sıkıya takip edecektir. Yayıncılık ilkelerini ihlal durumlarında gecikmeden sorumlular hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yarın ilk duruşma görülecek.

Narin Davası Öncesi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Açıklama - Resim : 2

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkıyor. 4 tutuklu sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
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