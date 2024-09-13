Narin Cinayetinde Yeni Gelişme! Amca Salim Güran'ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı

Narin cinayeti kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan amca Salim Güran, ifadesi alınmak için yeniden adliyeye getirilmişti. Savcılıktaki işlemleri sona eren Salim Güran'ın, ifadesi ortaya çıktı.

Olay günü akşam 20.00'ye kadar Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğini ifade eden Salim Güran'ı, HTS kayıtları yalanladı. HTS kayıtlarına göre Salim Güran'ın olay günü saat 15.21 ile 15.46 saatleri arasında Nevzat Bahtiyar ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Salim Güran'ın savcılık sorgusundaki ifadesi şu şekilde:

"Narin’in kaybolduğu gün sabah erken kalkıp tarlaya gittim. Sabah saat kaç olduğunu hatırlayamıyorum. Tarlaya gittiğimde M.S.A, oğlu Ramazan ve iki kızı vardı. Tarlada uzatma borularını getirip boruları tarlaya serdim. Tarlaya gittikten sonra Çarıklı köyüne gittim. E.K.’yi aradım. Boruları o ayarlamıştı ve boruları arama atmıştı. Saati tam hatırlamıyorum. Ama sabah saatleriydi. Boruları araba ile tarlaya getirmiştim. Boruları da tarlaya dağıttım. Boruları bıraktıktan sonra Çarıklı üst geçidinin oraya Ramazan Atasoy ile birlikte gidip sıcak ekmek alıp geri geldim. Ersin numarasını şu an hatırlamıyorum ancak telefonumda kayıtlıdır. Tarlaya geldikten sonra M.S.’nin iki kızı ve Ramazan ile birlkte tarlanın üst kısmına gittik. M.S.’de motosiklet ile geldi. Tavşentepe’nin oradaki sondaj bölümüne gittik. Sondaj dediğim yer mısır tarlasının orasıdır. Burada birlikte kahvaltı yaptık. Ondan sonra yine aynı kişileri getirip aşağı tarlaya getirdik. Sondaj bölgesine kahvaltı için gitmiştik. Biz kahvaltımızı orada yaparız. Çoğunlukla kahvaltıyı orada yaparız. Tarlada onlara yardım ettim. Kahvaltıdan sonra saat 08.00 – 09.00 sıralarında tarlada çalışmaya başladık. Ersin’i saat 08’den önce aramıştım. Tarlada Ramazan ile suyu değiştirdik. Sonra babasının yanına gittik ve ona yardım ettik. Kahvaltıdan sonra boruları sermeye devam ettik. Burada işimiz bittikten sonra yukarı tekrar mısır tarlasına geldik.

Tam olarak saati hatırlamıyorum. Sonra oğlum Devran hariç diğer çocuklarımı alarak Diyarbakır il merkezinde bulunan Bağlar ilçesindeki Sağlık Ocağı Çarşısı’na çocuklarımla gittim. Burada çocuklarıma elbise aldım. Çocuklar beğenene kadar burada kaldık. Saati hatırlamıyorum. Ama zaman öğleden sonraydı. Sonra tekrar köye geldik. Yolda Çarıklı’nın karşısındaki polis noktasının karşısındaki Opet’ten yakıt aldım. Yakıtı nakit ödeyerek aldım. Fiş verilip verilmediğini hatırlamıyorum. Fiş verilmişse fiş arabadadır. Sonra köye gelip çocukları eve bıraktım. Evde durup durmadığımı hatırlamıyorum. Hüseyin Güran’ın evinin kapısına geldim. Burada 5-10 dakika durduktan sonra tekrar sondajın oradaki tarlaya gittim. Oradayken elektrikçiler geldiler. Yanıma gelip amcan oğlu M.Ş. Güran burada değil bizimle gel trafosuna gidelim dediler. Ben bu şahıslarla telefonla konuşmamıştım. Doğrudan yanıma gelmişlerdi. O gün bu şahıslarla telefonla hiç konuşmadım. Bu şahıslar tarla komşum olan amcamın oğlu olan Mehmet Şerif Güran’ı arıyorlardı. Onun tarlasında işleri olduğunu ve kendileri ile gitmemi söyleyince ben de kendileri ile Mehmet Şerif Güran’ın tarlasına gittim. Onların arabası ile tarlaya gittik. Orada araba ile bir yere kadar gittik sonrasında yayın pamuk tarlasından yürüyerek gittik. Ben pamuk tarlasında yolda yürürken Mehmet Şerif’i telefonla arayıp “pamuğuna kurt girmiş” sonra tekrar arayıp “pamukta sinek var” dedim. Kendisini tarladayken bu şekilde birkaç sefer arayıp onunla konuştuk. Mehmet Şerif benim amcamın oğludur. Bu şahıslar trafoya çıktılar. Elektrikçi olan Hasan bir ot topluyordu. Pişirip yenilen otları topluyordu. Bana bir uzun tahta lazım dediler. Biz yine onlarla sondajın oraya dönüp tahta ayarladık. Sonra onlar tahta ile döndüler. Ben tarlamda kaldım ve mısırın başına gittim. Ben hiç saate bakmadım. Öğleden sonra olmuştu bu olaylar. Ben tarlamın başına gelirken M.S. Atasoy’un iki kızını gördüm. Motosikletle kızları götürelim dediler. Ben de araba ile götüreyim dedim. Ramazan ve iki kız kardeşi benim arabama bindiler. Onları köylerine götürdüm. Köyde kapılarına gittiğimde anneleri bize soğuk su verdi. Orada küçük bir kızları vardı. Ramazan onu kucağına alıp sevdi. Ben de kızı sevdim. Sonra ben ve Ramazan Atasoy tekrardan araba ile tarlaya döndük.

Savcı: Nevzat Bahtiyar’ı tanıyor musun?

Salim Güran: Kendisi benim arkadaşım olur, aramız iyidir. Köylümüz olur.

Ramazan Atasoy’un ifadesi soruldu

Salim Güran: Ben saatleri tam hatırlayamamakla birlikte belirtmiş olduğunuz 14.30 – 20.00 saatleria rasında Ramazan Atasoy ile ayrı ayrı vakitlerde birlikte olduğumuz hususu doğrudur.

Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi soruldu

Salim Güran: Nevzat Bahtiyar’ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü ben Nevzat’a seslenmedim. Ben Nevzat Bahtiyar’ı sorumş olduğunuz 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20.00’den sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle söylemiş olduğu olay gerçekleşmemiştir.

Bu beyanları kabul etmiyorum. Yeğenim olan Narin Güran’ı öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim. Ben Nevzat’a Arif’in kızını öldürmüşüm demedim. Dolayısıyla aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum.

Savcı: Olay günü Nevzat Bahtiyar’ın sizi aradığında tarlada olduğunuzu ve devamındaki süreçte saat 20.00'ye kadar Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğinizi söylemenize karşın alınan HTS analizlerinde olay günü saat 15.21 ile 15.46 saatleri arasında Nevzat Bahtiyar’ın beyanı ile uyumlu birlikte olduğunuz anlaşılmıştır. Bu çelişkiye ilişkin ne diyeceksin?

Salim Güran: Ben kesinlikle olay günü Nevzat Bahtiyar ile görüşmedim. Baz analizleri yanlıştır. Bu hususu da kabul etmiyorum.

Savcı: WhatsApp mesajlarınızı neden sildiniz?

Salim Güran: Ben hayat kadınlarıyla görüşme sağladığım ve bu hususun açığa çıkmasını istemediğim için bu kayıtları sildim başka amacım yoktur.

Kaynak: Gerçek Gündem