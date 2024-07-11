Nagehan Alçı'nın Diplomat Sevgilisine Ne Olacak? Başkonsolosluktan Açıklama

Gazeteci Nagehan Alçı ile sevgili olduğu belirtilen diplomat Stavros Christodoulidis'in durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nun konuya ilişkin açıklamasında, Christodoulidis’in görev süresinin yakında dolacağı belirtildi.

Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Akyol’un haberine göre, Yunan diplomat Christodoulidis’in gazeteci Nagehan Alçı ile sevgili olduğu iddialarının ortaya çıkmasının ardından, Atina’ya çağırıldığı belirtildi.

Haberde, Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Christodoulidis’in temmuz sonunda görev süresinin dolacağı ve “aylar önce alınan karar” ile bu ayın sonunda Atina'daki Dışişleri Bakanlığı Merkez Servisi'ne döneceği bildirildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

“Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Kamu Diplomasisi Ofisi ile yaptığınız telefon görüşmesine istinaden, İstanbul'da akredite olan diplomatik yetkiliye ilişkin sorunuza cevaben, söz konusu diplomatik yetkilinin yönetmelikler uyarınca İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki görev süresini tamamlamakta olduğunu ve yetkili makamlar tarafından aylar önce alınan karar uyarınca Temmuz ayı sonunda Atina'daki Dışişleri Bakanlığı Merkez Servisi'ne döneceğini bildiririz.”