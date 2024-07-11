LGBTİ+ Hakları Aktivisti İris Mozalar Tutuklandı

Kayseri’deki Suriyeli bir erkeğin küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunmasının ardından çıkan karmaşayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan LGBTİ+ aktivisti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi İris Mozalar dün gözaltına alındı. Savcının, Mozalar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklama talep etmesinin ardından mahkeme tutuklanmasına karar verdi.

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LGBTİ+ Hakları Aktivisti İris Mozalar Tutuklandı

LGBTİ+ aktivisti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi İris Mozalar, dün akşam (10 Temmuz) ev baskınıyla İstanbul’da gözaltına alındı. Mozalar, bugün tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Mozalar'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanmasına karar verdi.

30 Haziran’da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiasından sonra Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Mozalar’ın, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik saldırıların karşısında olduğunu belirten paylaşımlarda bulunmuş ve Türkiye'de yaşayan herkesin "eşit bir şekilde mutlu" olması gerektiğini savunmuştu.

“SUÇ UNSURU YOK”

Konuyla ilgili bianet’e bilgi veren Mozalar’ın avukatı Gizem Karaköçek, şöyle dedi:

“Müvekkilim sosyal medya hesabında esasen kamu düzenini korumak ve kamusal barışı sağlamaya yönelik ifadeler kullanıyor; ama bu böyle algılanmadı. Savunmalarımızda ve ifademizde bunları belirttik. Söylediklerinin hepsi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeliydi. Şu an hakimlik karşısına çıkmasını bekliyoruz; ancak özellikle bilinmesi gerekiyor ki müvekkilimin ifadelerinde hakaret ya da herhangi bir suç unsuru yok. Kanun maddesi de bu suçun oluşması için açık ya da yakın tehdit arıyor, bu da söz konusu değil. Serbest bırakılacağını umuyoruz.”

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BASTIRILAMAZ"

Mozalar hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili açıklama yapan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ise şöyle dedi:

"Arkadaşımız İris Mozalar; bir tweet'i bahane gösterilerek akşam evinden gözaltına alındı, tüm gece mevcutlu tutuldu. Bu sabah tutuklama talebiyle sulh cezaya sevk edildi. İfade özgürlüğü bastırılamaz. Arkadaşımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

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