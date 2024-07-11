Türkiye Sağanağa Teslim: Evleri Su Bastı, Araçlar Mahsur Kaldı, Yollar Göle Döndü

Kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak görülen illerde evleri ve iş yerlerini su bastı. Sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ANKARA'DA SEL

Ankara’da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken bazı kırsal bölgelerde sel meydana geldi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın güneyinde etkili olacağı açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Yağış sebebiyle Pursaklar’da bazı caddeler sular altında kalırken, Sincan’daki bazı köy ve mahallelerde sel meydana geldi.

HEYBELİADA'DA SU BASKINI

İstanbul'un güneyindeki Adalar ilçesinin en büyük ikinci adası olan Heybeliada'da yağış sebebiyle sahile yakın cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri baskının yaşandığı bölgede çalışma yaparken Ada sakinleri de suların tahliyesine destek verdi.

Ada'da taksi hizmeti veren İETT'ye bağlı elektrikli araçlar su baskınları nedeniyle seferlerini durdurdu.

HAYATI FELÇ ETTİ

Bursa'da öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı felç etti. Rögarlar taşarken, yollar dereye döndü. İtfaiye, BUSKİ ve belediye ekipleri merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım ve Hüdavendigar mahallelerinde gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı.

Su basan bazı evlerde ekipler su tahliyesi yaptı. Bazı vatandaşlar ise yağan yağmura kapılarının önüne koyduğu çuvallar ile önlem aldı.

GEMLİKTE PAZAR GÖLE DÖNDÜ

Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam olurken yollar dereye döndü. Rögarlardan sel suları geri taştı.

Eşref Dinçer Mahallesi'nde bulunan Perşembe pazar alanı ise tamamen suyla doldu. Bazı pazarcıların malları ıslanırken; bazı pazarcılar da tezgahlarını toplayarak mallarını araçlarına yükledi.

Belediye ve itfaiye ekipleri suları boşaltmak için yoğun çaba sarf etti.

Öte yandan Manastır bölgesi ve Armutlu yolu üzerinde de bir çok noktada su baskınları yaşandı.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bugün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Yağış sonrası ilçeye bağlı Arıcı köyünde oluşan selin geliş anı ise kameralara böyle yansıdı.

Oluşan sel dere yataklarında taşkınlara neden oldu.

KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu sele neden oldu, tarım arazilerinde hasar oluştu.

Hava sıcaklığın yer yer 40 dereceye kadar çıktığı Iğdır’da sağanak yağış ve dolu da etkili oluyor. Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki köylerde başlayan sağanak yağış, kısa sürede şiddetini artırarak doluyla birleşti ve sele neden oldu. Yağışın etkisiyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, dolu taneleri ise tarım arazilerinde ve yerleşim alanlarında hasara yol açtı. Sel suları yerleşim yerlerine yaklaşırken, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

RÖGARLAR TAŞTI

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları meydana geldi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle rögarlar taştı. Caddeler ve ara sokaklar suyla doldu. Bazı araçlar, su taşkınlıkların yaşandığı caddelerde güçlükle ilerleyebildi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yol üstünde dükkanların içerisine girerek, bazıları da duraklara kaçarak ıslanmaktan kendilerini korumaya çalıştı.