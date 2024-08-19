Naci Görür'den Muş Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: 'Bardağı Taşıran Son Damla Olabilir, Deprem Geliyor'

Prof. Dr. Naci Görür, Muş'ta meydana gelen depremin ardından çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Görür açıklamasında buradaki depremin 'bardağı taşıran son damla' olabileceğine işaret etti.

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Naci Görür'den Muş Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: 'Bardağı Taşıran Son Damla Olabilir, Deprem Geliyor'

Muş’un Alabalık-Varto yerleşim bölgesinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Depremin ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan Görür, bu depremin ‘bardağı taşıran son damla’ olabileceğine işaret etti.

'BU BÖLGEDE DEPREM BEKLENİYOR'

Görür açıklamasında şunları kaydetti:

Alabalık-Varto/Muş’ta 4,2 deprem oldu. Deprem tam KAF ile DAF’ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin Bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz. Sevgiyle

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