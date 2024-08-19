Türkiye'nin Vahim Karnesi: Sadece Bu Yıl 5 Bin 314 Yangın Çıktı

İletişim Başkanlığı, Türkiye’de 8 ayda 2 bin 424'ü orman olmak üzere toplam 5 bin 314 yangın çıktığını açıkladı. Bu yangınları söndürmek için hava araçlarının 6 bin 887 saat uçuş gerçekleştirdiği de belirtildi.

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Türkiye'nin Vahim Karnesi: Sadece Bu Yıl 5 Bin 314 Yangın Çıktı

Ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlar, son yıllarda artan afetleri ve müdahale yetersizliğini de göz önünde bulundurunca endişe yaratırken, İletişim Başkanlığı, Türkiye’de bu yıl çıkan yangınların sayısına ilişkin bilgi verdi.

İletişim Başkanlığı’nın resmi hesabından yapılan açıklamada “Türkiye’de, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 2.424’ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplam 5.314 yangın çıktığı ve bu yangınları söndürmek için hava araçlarının 6.887 saat uçuş gerçekleştirdiği” bildirildi.

NEREDEYSE YARISI ORMAN YANGINI

İletişim Başkanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

“Türkiye’de, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 2.424’ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplam 5.314 yangın çıktı. Bu yangınlarda ülkemizin sahip olduğu hava araçları 6.887 saat uçuş gerçekleştirdi. Hava araçları toplamda 24.335 sorti yaptı. Bu sortilerde 88.345 ton su, alevleri söndürmek için havadan atıldı. Ormanın Kahramanları Yeşil Vatan için cansiparane mücadele ediyor.”

Kaynak: ANKA

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