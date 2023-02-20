Naci Görür'den Elazığ depremleriyle ilgili açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, bölgede daha önce yaşanan depremleri hatırlattı ve "Ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder" dedi.

Son Güncelleme:
Naci Görür'den Elazığ depremleriyle ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Elazığ iline bağlı Palu ilçesi merkezli 3 büyük deprem meydana geldi. Depremler çevre illerden hissedildi.

Elazığ’da yaşanan depremler vatandaşları endişelendirdi.

“ELAZIĞ’DA BÜYÜK DEPREMLER BEKLEMİYORUM”

Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, Elazığ’da büyük depremler beklemediğini belirterek şunları kaydetti:

“Palu civarında 4’lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O) ,Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir. Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 , vb depremleri olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder, sevgiyle.”

Etiketler
Naci Görür Deprem
Son Güncelleme:
Yargı dizisinden bir kötü haber daha.. Seyirciler hüsrana uğradı Yargı dizisinden bir kötü haber daha.. Seyirciler hüsrana uğradı
1 kepçe eklenince nohutlu pilavın daha lezzetli olmasını sağlıyor 1 kepçe eklenince nohutlu pilavın daha lezzetli olmasını sağlıyor
Depremin ardından öğrenciler ders başı yaptı Depremin ardından öğrenciler ders başı yaptı
Depremin etkileri uydularla ölçüldü: Bin 652 kültür varlığında tahribat Depremin etkileri uydularla ölçüldü: Bin 652 kültür varlığında tahribat
ÇOK OKUNANLAR
Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya... Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya...
Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu
Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi
Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti
TRT1, ATV, KANAL D, SHOW TV, FOX TV dizileri için yeni karar! Tepki büyük TRT1, ATV, KANAL D, SHOW TV, FOX TV dizileri için yeni karar! Tepki büyük