Naci Görür'den Elazığ depremleriyle ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Elazığ iline bağlı Palu ilçesi merkezli 3 büyük deprem meydana geldi. Depremler çevre illerden hissedildi.

Elazığ’da yaşanan depremler vatandaşları endişelendirdi.

“ELAZIĞ’DA BÜYÜK DEPREMLER BEKLEMİYORUM”

Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, Elazığ’da büyük depremler beklemediğini belirterek şunları kaydetti:

“Palu civarında 4’lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O) ,Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir. Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 , vb depremleri olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder, sevgiyle.”