Müzisyene saldırmıştı: Tahliye edildi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında, geçen yıl konser veren rock müzik grubu 'Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, Bilge Kaan Korkmaz, tarafından saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırılmış; Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

YARGILAMA DEVAM ETTİ

Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Korkmaz'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Müştekiler Dudarık ve Oğuz, önceki beyanlarını yinelediklerini belirterek, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Sanık Korkmaz da pişman olduğunu, uzun süre tutuklu kaldığını, bu durumun kendisini mağdur ettiğini savunarak tahliyesini talep etti.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşamayı göz önüne alarak sanık Korkmaz'ın tahliye edilmesine karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.