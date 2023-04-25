AKP binasına ateş edilmesiyle ilişkin yeni gelişme

Bahçelievler’de AKP Seçim İrtibat Bürosu önünde, silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
AKP binasına ateş edilmesiyle ilişkin yeni gelişme

İstanbul Valiliği, Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AKP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, "AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş. ile motosikleti kullanan C.E. adlı şüpheliler gözaltına alınmıştır" denilmişti.

TUTUKLANDILAR

Bahçelievler’de AKP Seçim İrtibat Bürosu önünde, silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler
AKP
Son Güncelleme:
Ajanlık iddiasının gölge düşürdüğü Büyükada Yetimhanesi Vakfı’nda yeni yönetim seçildi Ajanlık iddiasının gölge düşürdüğü Büyükada Yetimhanesi Vakfı’nda yeni yönetim seçildi
Yoğurt mayalamanın en kolay yoluymuş. Artık marketten almayacaksınız Yoğurt mayalamanın en kolay yoluymuş. Artık marketten almayacaksınız
Star TV kararından geri adım atmıyor! İddialı dizinin finali kesinleşti Star TV kararından geri adım atmıyor! İddialı dizinin finali kesinleşti
Amasra maden katliamında eşini kaybeden Meltem Baykal sanıklara böyle feryat etti: "Trilyon mu istiyon, vereyim, 5 dakika kocamı getir!” Amasra maden katliamında eşini kaybeden Meltem Baykal sanıklara böyle feryat etti
ÇOK OKUNANLAR
Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı
Fatih Altaylı verileri yayınladı: 'Yeni iktidarın da çok işine yarayacaktır' Fatih Altaylı verileri yayınladı: 'Yeni iktidarın da çok işine yarayacaktır'
Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret zammı için rakam ve tarih netleşti! Asgari ücret zammı için rakam ve tarih netleşti!
Area Araştırma'nın son anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor Son seçim anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
Altını olanlar dikkat! Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı