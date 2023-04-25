AKP binasına ateş edilmesiyle ilişkin yeni gelişme

İstanbul Valiliği, Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AKP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, "AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş. ile motosikleti kullanan C.E. adlı şüpheliler gözaltına alınmıştır" denilmişti.

TUTUKLANDILAR

Bahçelievler’de AKP Seçim İrtibat Bürosu önünde, silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.